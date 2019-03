Minacciava di uccidere la ex moglie e di sfigurarla con l'acido: arrestato a Mentana

I carabinieri della stazione di Mentana hanno arrestato un 57enne del posto con l'accusa di stalking. I militari, a seguito di denuncia presentata dalla ex moglie, hanno svolto approfonditi accertamenti e verifiche, da cui è emerso che l'uomo aveva posto in essere da alcuni mesi reiterate e continue condotte persecutorie e violente nei confronti della donna, minacciandola di morte, nonchè manifestando l'intenzione di sfigurarla con l'acido. L'uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli. L'intervento dei carabinieri si innesta in un più ampio progetto di tutela delle vittime vulnerabili organizzato dalla Procura della Repubblica di Tivoli, dove opera da tempo un pool di magistrati specializzati nei reati di violenza di genere.A.G. di Tivoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA