Roma, carabinieri in cattedra al liceo Seneca per il progetto «Cultura della legalità»

Con due incontri nelle ultime settimane nelscientifico «» si conclude il ciclo di conferenze portate avanti daidella compagnia San Pietro nell’ambito del progetto «Cultura della legalità». Della durata di circa due ore ciascuno, si sono tenuti nella sede di via Ettore Stampini, alla presenza dei professori (referenti) dei progetti di legalità dell’istituto ed hanno avuto come relatore il comandante della compagnia San Pietro,. All'incontro hanno partecipato oltre 160 giovani di 8 classi.L’obiettivo principale è stato quello di sviluppare tematiche legate alla cultura della legalità, illustrando agli studenti l’organizzazione dell’apparato di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria italiano, in modo da consentire loro di iniziare a prendere confidenza con le istituzioni e nello specifico con il delicato ruolo di operatore sociale svolto nella quotidianità dal carabiniere. Sono state inoltre sviscerate le tematiche relative alle conseguenze - fisiche e giuridiche - derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e dell’alcool, nonché le caratteristiche e le conseguenze del fenomeno del bullismo, anche nella sua evoluzione del cyberbullismo. Non si è trattato di lezioni, ma di incontri di sensibilizzazione che hanno trovato il momento più significativo nel «question-time» riservato agli alunni per affrontare con maggiore chiarezza i concetti discussi.