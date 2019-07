Foto choc in caserma, il carabiniere che ha bendato Hjorth sarà trasferito

​Carabiniere ucciso, il militare dell'Arma che ha messo la benda all'americano arrestato sarà trasferito. Il carabiniere che ha messo la benda al giovane americano arrestato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sarà immediatamente spostato ad un reparto non operativo. Lo si apprende dai carabinieri. Il ragazzo bendato in caserma è stato anche immortalato con una foto circolata in alcune chat.

Carabiniere ucciso, il caso Usa Il governo avvisa: niente sconti

E su Instagram Elder Lee scriveva: «La morte è garantita, la vita no»



Salvini: «Americano bendato? Unica vittima è carabiniere». «A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l'unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto.» Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Ilaria Cucchi: «Foto del ragazzo bendato è terribile. Mio pensiero va a familiari Cerciello». «È una foto terribile: certe cose non devono accadere al di là delle accuse, della nazionalità della pelle del fermato e del colore della sua pelle». Così Ilaria Cucchi in relazione alla foto scattata in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due cittadini americani accusati dell'omicidio del vicemaresciallo Mario Cerciello Rega, bendato, con le mani legate e capo chinato. «Spero che la magistratura faccia chiarezza anche su questo in una vicenda tragica e in cui il mio pensiero va ai familiari del vicebrigadiere ucciso», conclude la sorella di Stefano Cucchi.

Pm avvia indagine. La Procura di Roma è in attesa di una informativa in relazione alla foto scattata in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani fermato per l'omicidio del vicemaresciallo Mario Cerciello Rega, bendato, con le mani legate e capo chinato. Dopo l'arrivo dell'informativa si procederà alla apertura formale di un fascicolo di indagine. Sulla vicenda l'Arma ha avviato una indagine interna.

