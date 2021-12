Concertone Roma, Gualtieri: «Niente eventi con assembramenti a Capodanno»

I contagi aumentano. Gli assembramenti sono da evitare. E allora il Concertone di Capodanno a Roma? Il sindaco Roberto Gualtieri chiarisce quello che succederà nelle prossime ore: «Nelle prossime ore formalizzeremo pubblicamente la nostra decisione, ma l'orientamento è quello di prendere molto sul serio gli inviti alla prudenza del governo, di fronte ad una situazione che va monitorata. Stiamo riflettendo in queste ore, ma l'orientamento è quello di dare priorità alla protezione della salute dei cittadini. Quindi è molto probabile che non ci saranno eventi che comportino assembramenti, perché potrebbe essere imprudente in questa fase».

Gualtieri: «Niente eventi con assembramenti a Capodanno»

Prudenza e rigore, ecco la linea della giunta Gualtieri che comunque si era impegnata a creare un evento stellato per il 31 dicembre, ma la situazione ad oggi non lo consente, la curva dei contagi continua a salire. «L'evoluzione della pandemia è sotto gli occhi di tutti e non bisogna abbassare la guardia - ha aggiunto il sindaco - Quindi bene fa il governo ha prorogare lo stato d'emergenza e a lavorare per proteggere la salute dei cittadini. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte».