Capodanno in manette, quattro arresti della Polizia

Sono 4 le persone arrestate dalla polizia di Stato nella Capitale ieri. Il primo a finire in manette, pochi minuti dopo la mezzanotte, è H.C. 26 anni, già noto alle forze dell'ordine. Gli equipaggi della sezione volanti e dei distretti di polizia Esposizione e Tor Carbone sono giunti nella zona di Santa Palomba dove l'uomo, dopo aver danneggiato l'abitazione dove era ospite ed un'autovettura, si è scagliato violentemente contro i poliziotti che, al termine dell'intervento, sono dovuti ricorre alle cure mediche. Nel primo pomeriggio, nella zona di Fidene, un uomo di 47, M.M. è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale; i poliziotti della sezione volanti e del distretto San Basilio, sono intervenuti per una lite in famiglia ed anche in questo caso l'uomo si è posto in maniera aggressiva e pericolosa verso gli agenti.

Pochi istanti dopo, nella zona di Mostacciano, 2 pattuglie del commissariato Spinaceto e del distretto Esposizione hanno arrestato I.S., 22 anni originario della Nigeria, perchè, dopo aver tentato di rientrare in una struttura di accoglienza da cui era stato espulso, ha opposto una forte resistenza - con calci e pugni - nei confronti dei poliziotti che cercavano di identificarlo. L'ultimo a finire in manette è un 55enne originario della Romania, P.M. , queste le sue iniziali. Fermato per un controllo dagli agenti del commissariato Viminale è risultato destinatario di una condanna per violenza sessuale emessa dalla Magistratura veneziana per la quale deve scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione.

