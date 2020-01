In Campidoglio debutta nuovo gruppo "Lega- Salvini Premier"

Finora il gruppo si chiamava "Noi con Salvini" il primigenio organismo, monocellulare (c'era dentro solo maurizio Politi, ex FdI che era presdiente di sé stesso), del Carroccio in Aula Giulio Cesare. Ora il gruppo cambia nome e diventa "Lega - Salvini Premier" come quello nazionale si aggiunge oltre a Politi che rimane presidente l'ex forzista Davide Bordoni.

Roma, Salvini in diretta Fb dal Campidoglio: «Basta con incapacità Raggi e Zingaretti»

Nel salutare la nuova formazione della Lega in Campidoglio il coordinatore di Roma Claudio Durigon e il coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri dichiarano: «L’obiettivo è quello di attestarci come primo partito della città, lavorando, a testa bassa, per dare un’alternativa credibile che faccia svegliare i romani dall’incubo dell’Amministrazione Raggi. Stiamo rafforzando giorno dopo giorno un percorso ambizioso, intorno al quale abbiamo costruito un consenso straordinario nel segno della responsabilità e delle competenze in attesa della sfida del governo della Capitale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA