Sos buche a corso Francia: 105 giorni di lavori e disagi

Centocinque giorni di (inevitabile) passione per risolvere l’emergenza buche sul viadotto di Corso Francia. Oltre cinquemila metri quadrati di manto da rifare perché «troppo ammalorato» con conseguenti rischi per la viabilità. In più tutti i giunti stradali da sostituire perché «risultano molto deteriorati e in gran parte coperti da asfalto che nel tempo si è degradato ed aperto» con relativi problemi, ancora una volta, per il transito dei veicoli. Pronta la gara da 1,5 milioni per la manutenzione straordinaria dei circa 850 metri di viadotto che, a partire da Ponte Flaminio su Tevere, vanno da lungotevere Salvo D’Acquisto e via Maresciallo Pilsudski. Un tratto di strada, nel territorio del Municipio II ma di competenza del Simu, ritenuto strategico dall’amministrazione: è una delle arterie più trafficate della Capitale, con flussi concentrati soprattutto nelle ore di punta della mattina e della sera e con una «significativa presenza di mezzi pesanti», si legge nel bando.

IL PIANO

Come il ponte della Magliana, anche questo viadotto è tra i sorvegliati speciali dei tecnici delle infrastrutture capitoline anche e soprattutto a seguito della tragedia di Genova dell’agosto scorso. Tant’è che gli interventi non riguarderanno soltanto la sede stradale. Nel mirino finiscono anche le travi e i cosiddetti “impalcati” (ossia il sistema delle strutture di sostegno del piano stradale di un ponte): in alcuni punti il calcestruzzo si presenta infatti «fortemente degradato» con «possibilità di distacco del copriferro e conseguente pericolo per i passanti e gli automobilisti che transitano negli spazi sottostanti al viadotto».

LA VIABILITÀ

Per minimizzare l’impatto dei cantieri sul traffico l’intervento sarà suddiviso in sei fasi, ognuna delle quali riguarderà solo una porzione minima di strada. Il viadotto è formato da due carreggiate separate ognuna di due corsie per senso di marcia. Si procederà lavorando solo su metà carreggiata per volta sia in direzione centro sia in direzione grande raccordo anulare e quindi durante il periodo del micro-cantiere si potrà viaggiare solo una sola corsia. Ognuna delle 6 fasi di intervento riguarderà uno specifico tratto e durerà circa una settimana. Richiederà più tempo invece la sostituzione dei giunti stradali - intervento meno invasivo per la circolazione - che sarà messo in atto in due fasi distinte ognuna delle quali durerà circa 7 settimane. La gara per il viadotto di Corso Francia è inserita nel pacchetto di interventi in programma sulle strade capitoline. L’ultimo quello per per manutenzione dei punti più critici delle corsie centrali della Cristoforo Colombo, su un tratto di oltre 15 chilometri, per un’investimento complessivo di oltre 4,6 milioni di euro annunciato nei giorni scorsi dalla sindaca Virginia Raggi.

