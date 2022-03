Roma, si apre una voragine a piazza Giovenale alla Balduina: il quartiere in tilt, caos traffico

Una buca a piazza Giovenale. E la Balduina va in tilt: primo mattino da incubo per il quartiere, tra chi doveva portare i figli a scuola e chi doveva recarsi a lavoro. Ieri sera infatti, nella piazza si è aperto un cratere: il terreno ha ceduto, senza un perché, subito sono stati chiamati i vigili ma nel frattempo il barista della piazza stessa aveva provveduto a "transennare" la buca con fusti di birra vuoti.

Stamattina (17 marzo) all'alba il cratere è stato messo in sicurezza con le classiche reti arancioni. Tutto bene, fino a un certo punto: perché gli agenti di Roma Capitale sono stati costretti a deviare il traffico verso "l'alto", tra via Pereira e via Ugo De Carolis. Un serpentone di auto in colonna, con largo Maccagno a far da tappo e via della Balduina alta semi-paralizzata. Una mezza impresa scendere in zona Prati.

Buche a Roma, vigili giorno e notte davanti a una voragine. «Aspettiamo la ditta, non sappiamo quando arriverà»

Il presidio dei vigili bloccava le macchine che volevano scendere. «Un delirio», il commento degli automobilisti. «Quando riapriamo la piazza? Speriamo entro la giornata», ha spiegato in due parole un vigile di via Appiano.