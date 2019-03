Dire sì in riva al mare, boom di matrimoni in spiaggia a Fiumicino

Si profila un nuovo boom di matrimoni in spiaggia, nel 2019, sui 24 chilometri del litorale del comune di Fiumicino: nei primi due mesi dell'anno, infatti, allo Stato civile risultano già 33 i matrimoni che si celebreranno fuori dalle sedi istituzionali. Di questi 18 sono stati prenotati sulle spiagge. Un trend che salirà nelle prossime settimane per una scommessa, quella lanciata, tra i primi in Italia, dal comune costiero (a maggio 2014 la delibera, il 31 agosto 2014 le prime nozze celebrate in spiaggia a Fiumicino) che può mettere a disposizione 51 location autorizzate tra stabilimenti e chioschi attrezzati sulle spiagge di Fiumicino, Fregene, Maccarese e Passoscuro, ed altrettanto suggestive in aree naturalistiche o di pregio storico ed ambientale: tra queste parchi, il castello San Giorgio di Maccarese, il maniero di Torrimpietra, l'Oasi Wwf di Macchiagrande, ville storiche, i borghi ed agriturismi nelle campagne del nord del territorio come Tragliata e Tragliatella, cantieri nautici.



Nel 2018 si sono celebrati, fuori dalle sedi istituzionali, oltre 220 tra matrimoni ed unioni civili: 45 solo nello scorso mese di settembre. «Fiumicino si conferma un territorio attrattivo e la nostra intuizione molto apprezzata. Ci aspettiamo che le prenotazioni di location diverse da quelle istituzionali cresca nelle prossime settimane, specialmente per quanto riguarda le spiagge. Qui, infatti, si sposano tantissime coppie che arrivano anche da lontano, persino dall'estero», commenta il sindaco Esterino Montino.

