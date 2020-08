Bonus vacanze, 50mila a Roma: al mare e in montagna con lo sconto del governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinquantamila romani hanno chiesto e ottenuto il bonus vacanze . Cioè lo stanziamento a fondo perduto fino a 500 euro da spendere presso alberghi e altre strutture turistiche italiane, introdotto dal Decreto Rilancio per aiutare il settore dopo il Covid.A livello nazionali ne sono stati erogati un milione. Stando alle prime stime di Federalberghi, i romani che hanno già speso il bonus - circa la metà - avrebbero scelto come mete soprattutto la Toscana, la Puglia e il Trentino. Ma molti ancora useranno lo sconto nei prossimi mesi.Secondo Roberto Necci, vicepresidente di Federalberghi Roma, «il bonus sarà utilizzato soprattutto per le località più distanti, mentre in autunno i romani potrebbero anche guardare alle città d'arte».Sono una ventina, invece, le strutture alberghiere che al momento si dicono pronte ad accettare i voucher. Ma i numeri dovrebbero cambiare, quando riapriranno con l'autunno altri hotel.