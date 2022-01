Bollettino Lazio: 16.464 contagi (+7.087) e 14 morti. A Roma 7.764 casi. D'Amato: «Valutare l'obbligo vaccinale»

Bollettino Covid del Lazio di oggi, 5 gennaio, 2021: 16.464 contagi (+7.087) e 14 i morti. A Roma ​7.764 casi. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, comunica i dati odierni: «Oggi nel Lazio su 32.839 tamponi molecolari e 77.458 tamponi antigenici per un totale di 110.297 tamponi, si registrano 16.464 nuovi casi positivi (+7.087), sono 14 i decessi (-2), 1.301 i ricoverati (+19), 176 le terapie intensive (+13) e +1.209 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9% - dice D'Amato -. I casi a Roma città sono a quota 7.764. Ieri sono state effettuate oltre 63 mila vaccinazioni pari a +14% rispetto al nuovo target commissariale. Record di casi e di tamponi. Pressione su ospedali e operatori sanitari e’ dovuta principalmente a no-vax. Auspico che si valuti seriamente l’obbligo vaccinale. Aumentano le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni raggiunto il 12% di copertura con oltre 50 mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo raggiunto il 44% degli adulti con oltre 2,1 mln di somministrazioni effettuate’

Scuole, nel Lazio riapriranno il 10 gennaio. Zingaretti: «Potenziato il tracciamento»

Roma, caos tamponi. L’Asl sbaglia referti, sms inviati per errore: rischio positivi in circolazione

Scuola, sarà potenziato il tracciamento

Scuole: sarà potenziato il contact tracing con 37 drive-in a disposizione degli studenti a partire dal 7 di gennaio. Si potrà prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico.

L’elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant’Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone).

I dati

* Asl Roma 1: sono 2.488 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 4.461 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 815 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 719 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.261 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 3.204 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 3.516 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 959 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.034 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 501 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 1.022 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.