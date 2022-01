Bollettino Covid Lazio di oggi 21 gennaio: 15.314 nuovi casi (7.916 a Roma) e 26 decessi (+11). Il 2 febbraio open day per donne in gravidanza

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi venerdì 21 gennaio. Su 22.501 tamponi molecolari e 78.377 tamponi antigenici per un totale di 100.878 tamponi, si registrano 15.314 nuovi casi positivi (+1.891), sono 26 i decessi (+11), 1.946 i ricoverati (+31), 207 le terapie intensive (+5) e 5.161 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 7.916.

Oggi si è verificato anche il decesso di una giovane donna non vaccinata in gravidanza, l'assessorato alla Salute lo definisce «un campanello di allarme». «È importante, come consigliano le società scientifiche, vaccinarsi anche in gravidanza», commenta l'assessore Alessio D'Amato che non ha escluso il passaggio in zona arancione nelle prossime settimane. Ci sono segnali di ottimismo però: il Lazio valore ha il valore Rt piu’ basso d’italia (0.64), questo potrebbe indicare una inversione di tendenza. I reparti ordinari sono pieni al 30% e le terapie intensive al 21%.





2 FEBBRAIO - OPEN DAY DONNE IN GRAVIDANZA A SANT’EUGENIO: Si terrà il 2 febbraio prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza e in allattamento presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Asl Roma 1: sono 3.081 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.113 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.722 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 897 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.405 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.761 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.335 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 726 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.372 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 454 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 783 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.