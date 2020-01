Roma, guerra ai "portoghesi", Atac fa 630 multe al giorno

Nella guerra ai "portoghesi" Atac canta vittoria e parla per il 2019 di "anno record" nella lotta ai passeggeri che non fanno il biglietto. Sono state circa 630 le multe elevate ogni giorni dai verificatori.



In una nota la municipalizzata dei trasporti fa sapere: «In totale sono stati controllati quasi 4 milioni di passeggeri (3.920.739), il 38% in più rispetto al 2018».



Sempre da via Prenestina si fa anche notare: «Di rilievo anche il risultato relativo alle sanzioni emesse, arrivate, nel corso del 2019, a quasi 230 mila, il 34% in più rispetto al 2018. In media, quindi, ogni giorno sono stati trovati senza biglietto e multati circa 630 passeggeri».



Nel bilancio 2018 di Atac, il primo nella storia chiuso

con un utile di esercizio pari a 839.558 euro, molto peso ha avuto la bigliettazione e la stretta sui controlli voluta dall'attuale management. La voce vendita e prestazioni è salita del 2,1 per cento rispetto all'anno precedente.