Latina, armato di coltello minaccia i ragazzi in piazza della Libertà

Paura questa sera in piazza della Libertà a Latina dove un giovane armato di coltello ha minacciato decine di ragazzi che erano a passeggio. Tutto è iniziato nei pressi di parco Falcone Borsellino dove le urla di un ragazzino hanno richiamato l'attenzione dei presenti. Il ragazzo è arrivato correndo verso la piazza della prefettura chiedendo aiuto.

Era inseguito da un giovane in evidente stato confusionale che brandiva un coltello urlando frasi sconnesse. Lo sconosciuto ha affrontato tutti quelli che incontrava scatenando il panico e provocando un fuggi fuggi generale. Alcuni ragazzini hanno cercato rifugio in un paio di locali ancora aperti. Diverse telefonate sono arrivate al numero unico di emergenza e in piazza sono arrivate tre pattuglie della Squadra Volante della questura.

Il giovane è stato bloccato nei pressi delle panchine del giardino di piazza della Libertà, è stato disarmato e portato in Questura.