Dopo il 15 gennaio chi abita a Nettuno e Anzio potrà vaccinarsi contro il Covid-19 agli Ospedali Riuniti Anzio - Nettuno. Risultato ottenuto dal coordinamento tra il professor Waldemaro Marchiafava, consigliere comunale di opposizione a Nettuno, medico e referente dell’Unità di Crisi antipandemia del Comune, e il dottor Ciriaco Consolante, direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti, che hanno fatto “pressing” sulla Asl Rm6. Scongiurata quindi la prima ipotesi di far vaccinare ai Castelli romani, con un viaggio di un’ora in auto, più l’attesa, chi risiede nelle due città litoranee.

Per l’ordine di chiamata ci sarà da rispettare la “tabella degli indici di rischio” del Ministero della Salute, quindi si inizierà con i cittadini più anziani affetti da patologie a rischio. Intanto ieri è partita la vaccinazione della Asl Rm6 per gli anziani che risiedono nelle Rsa Angeli Custodi di Nettuno e Villa dei Pini ad Anzio, ma anche per medici e operatori che vi lavorano. Una campagna vaccinale molto attesa in zona, dove l’indice di positività è alto.

Ad Anzio sono 6 le persone decedute per Covid nell’ultima settimana, quella di dicembre 2020. A Nettuno, invece, il 1 gennaio 2021 si è contata la 29a vittima della pandemia. «Grazie all’azione congiunta del professor Waldemaro Marchiafava e del dottor Ciriaco Consolante - dice il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola - l’Unità di Crisi del nostro Comune ha raggiunto un risultato molto significativo per il territorio, rendendo possibile la somministrazione del vaccino per i cittadini presso l’Ospedale di Anzio, invece che in quello di Albano, come originariamente previsto».

Un “gioco di squadra” fra amministrazione locale - per far fronte alla pandemia non contano maggioranza e opposizione - e presidio ospedaliero che, certo, sarà apprezzata dalla popolazione. «Con il dottor Consolante - racconta Marchiafava - ci siamo subito trovati in sintonia nel proporre alla Asl Rm6 di far praticare la vaccinazione agli Ospedali Riuniti per chi abita a Nettuno e ad Anzio. Si metteva male, dato che la somministrazione era incentrata sui Castelli. Negli ultimi giorni abbiamo tenuto rapporti stretti con la Asl Rm6, riuscendo a ottenere questo risultato. La data di inizio delle vaccinazioni ai Riuniti non è stata fissata, ma sarà comunque dopo il 15 gennaio».

Marchiafava ha anche chiesto al commissario anti Covid, Domenico Arcuri, una fornitura gratuita di tamponi per le famiglie meno abbienti. «Spero che risponda di sì - dice il consigliere - ho chiesto 3.000 tamponi per i cittadini di Nettuno in difficoltà. C’è gente per cui anche 22 euro pesano, soprattutto se si devono moltiplicare per un nucleo familiare». Tra l’altro anche la procedura di vaccinazione richiede test preliminari per verificare che non si sia “attualmente positivi” al virus. «Non si può vaccinare - spiega il professor Marchiafava - chi è affetto da Covid. Quindi tutti dovranno prima fare un test. Il sierologico è più rapido: i negativi saranno vaccinati, i positivi passeranno al tampone molecolare».

E come si stilano le convocazioni? «Di certo - risponde - la Asl Rm6 coinvolgerà i medici di medicina generale per avere indicazioni sulle patologie a rischio dei loro pazienti. Incrociando i dati, anche con l’età, si potrà fare la lista di appuntamenti». Un grande sforzo organizzativo, poiché fra Anzio e Nettuno sono oltre 100.000 le persone da vaccinare, mentre i numeri dei positivi continuano ad essere alti. «Dai dati dell’Asl Rm6 - dice il sindaco di Anzio, Candido De Angelis - gli attualmente positivi sono 383, di cui 16 ricoverati.

Nell’ultima settimana sono 64 i guariti, 72 i nuovi positivi e sei le persone che, purtroppo, sono decedute. Alle loro famiglie la vicinanza della città». A Nettuno la 29a vittima è un uomo di 66 anni che aveva contratto il virus il 21 dicembre. «Rivolgo - dice Coppola - alla sua famiglia e ai suoi amici le più sentite condoglianze, come a tutte le altre famiglie colpite». Gli attualmente positivi a Nettuno sono 409, con i 24 nuovi casi di ieri, di cui 11 ospedalizzati. Entrambi i Comuni ribadiscono l’importanza di rispettare le norme antipandemia.

