Anzio, 30esima casa vinta nel Lazio nel concorso VinciCasa: la regione si conferma leader

Il Lazio è protagonista del concorso VinciCasa dalla nascita del gioco: infatti sono ben 159 le case assegnate e il Lazio si è recentemente confermato come la regione più premiata con 30 case dopo il 3 maggio. La combinazione vincente (3, 11, 17, 20, 21) è stata indovinata da un fortunato giocatore di Anzio, in provincia di Roma. Il concorso VinciCasa è attivo tutti i giorni e permette di vincere fino a 500.000 euro, di cui 200.000 euro in denaro e con la restante parte del premio si può acquistare la casa desiderata in qualunque parte d'Italia.

APPROFONDIMENTI ROMA Anzio, accoltella la madre dopo una lite, arrestato ventenne per... ROMA Vaccini Lazio, appuntamenti cancellati o spostati: cosa sta succedendo NETTUNO Anzio, ladro costretto a girare nudo: «Un video choc di stampo...

Fiumicino, la sorpresa dei passeggeri del volo Air India: «Quarantena? Mio figlio mi aspetta»

Grazie alla schedina convalidata nel punto vendita Sisal Bar Meeting Point di via delle Cinque Miglia, km3 583, ha vinto 200mila euro subito e una casa: potrà scegliere quella che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà 2 anni di tempo per trovarla. Il regolamento del gioco prevede fino a 2 anni per trovare la casa che desideri. È sufficiente scegliere 5 numeri su 40 e se verranno indovinati tutti si accede al primo premio. Si può giocare in ricevitoria e online al costo di 2 euro.

Anzio, ladro costretto a girare nudo: «Un video choc di stampo criminale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA