Roma, rientra a casa dal supermarket: anziano massacrato di botte in strada

Esce per fare la spesa, lo ritrovano massacrato di botte, col cranio sfondato e le buste sparite. È giallo a Corviale sull'aggressione a un pensionato che ha rischiato di morire forse per pochi barattoli di pomodori e qualche pacco di pasta. Si indaga per tentato omicidio, ma Alfredo C., 74 anni, la vittima, non è riusciuto a chiarire chi l'abbia assalito. Dopo due mesi di coma, i carabinieri dell'Eur hanno provato ad ascoltarlo, ma l'uomo ha riportato problemi cognitivi, e ormai ha difficoltà a parlare. Le indagini, quindi, ripartono dal luogo dell'aggresione, una stradina nei pressi del Casale del Merlo, poco lontano dal supermercato Eurospin del quartiere.

È la sera del 21 dicembre. Qua e là festoni natalizi. Nella penombra un passante nota un corpo a terra, teme che sia un cadavere. Il nome del ferito, ritrovato col volto tumefatto, verrà scoperto l'indomani. L'anziano era uscito senza portafogli, nelle tasche solo i soldi necessari per la spesa. La figlia, preoccupata dal mancato rientro del padre, lo ha ritrovato l'indomani nel reparto di rianimazione del San Camillo, dove era stato sottoposto a un intervento di urgenza per tamponare una emorragia cerebrale e ricomporre le fratture maxillofacciali. Il pensionato poco prima dell'aggressione era appena uscito dal supermercato con due buste in mano. Nelle sue tasche resta uno scontrino di 32 euro, spariti gli spicci del resto. Le immagini delle telecamere sono stati visionati più volte. E a breve potrebbero essere riascoltati i passanti che quella sera si trovavano a Largo Cesare Reduzzi.



