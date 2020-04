Roma, il drammatico bilancio dei vigili del fuoco: «Mai così tanti anziani morti soli in casa»

Non era mai accaduto prima: trovare quattro anziani senza vita nei loro appartamenti in una sola notte. Eppure è successo nei giorni difficili dell'emergenza da coronavirus. Quelli in cui molte persone sono rimaste da sole in casa, senza affetti - forse malati - senza nessuno che si prendesse cura di loro.

E' la notte tra il 2 e il 3 aprile quando la centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma raccoglie diversi interventi che riveleranno al termine un triste bilancio. Da via Spalato a via Italo Carlo Falbo, da via Pescaglia a via della Farnesina: due uomini e due donne trovati senza vita. «Morti naturali», spiegano dal Comando. Morti da Covid-19? «Impossibile da dire - rispondono ancora - noi interveniamo sempre con tutte le protezioni del caso: tute, mascherine, visiere e guanti, non lo escludiamo. E' successo che chiamassero anche medici di famiglia impossibilitati a parlare con i loro pazienti in isolamento domiciliare. Siamo intervenuti ed è capitato di rinvenire persone decedute». In questi casi si attiva tutta una procedura particolare per il recupero della salma che va trattata seguendo un preciso protocollo nel caso si trattasse di paziente positivo al virus.

Coronavirus, allarme case di riposo

Quel che è certo, però, è che un bilancio del genere, pur essendo i vigili del fuoco abituati a interventi del genere non era stato «Mai raggiunto - concludono dal comando - se non nei periodi estivi, quando la città si svuotava e chi non poteva partire, restava da solo. Ma parliamo di tanti anni fa».

L'immunologo: la battaglia ora è fuori dagli ospedali

L'escalation preoccupante - perché lascia emergere un'altra drammatica realtà - è iniziata il 18 marzo. Da allora e fino a domenica scorsa i vigili del fuoco hanno rinvenuto mediamente ogni giorno un anziano deceduto da solo in casa. Tanto uomini, quanto donne l'età media si attesta sui 70 anni. Sabato sera, il penultimo intervento a Torre Angela, dove i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un 60enne che non dava sue notizie. «L'uomo da qualche giorno aveva sintomi febbrile e tosse» come hanno detto anche i vigili ai vigili chiedendo aiuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA