Coronavirus Lazio, la mappa del virus: nessun malato in 156 Comuni

Sono 156 i Comuni Covid free nel Lazio. Città a contagio zero, dove non si sono registrati casi positivi. Trentanove di questi sono nell'area metropolitana di Roma, a pochi chilometri dalla Capitale anche se il numero più alto di paesi liberi dal coronavirus è in provincia di Rieti: 47 comuni, nessun malato. Segue la provincia di Frosinone con 40, Viterbo con 21 e Latina con 9. Si salvano le isole pontine: niente casi a Ponza e Ventotene.

Coronavirus, l'assessore D'Amato: «Roma entro aprile a contagio zero». La mappa del Lazio

I positivi nella Capitale superano quelli dei 121 comuni dell'hinterland: 1341 i casi a Roma, 1077 nelle località limitrofe. Con Nemi, città covid free, che è anche al centro di una ricerca europea che studia gli abitanti vista la loro longevità. Per oltre il 40% dei 378 comuni del Lazio la pandemia è rimasta fuori dai confini. Su scala regionale l'incidenza di 54 casi ogni centomila abitanti. I dati potrebbero evidenziare variazioni a causa delle residenze effettive e dei numeri delle persone ricoverate in case di cura o per anziani. Sono 2.418 i casi positivi a Roma e provincia (zona rossa Nerola), 495 a Frosinone, 369 a Latina (zona rossa Fondi), 302 a Rieti (zona rossa Contigliano), 296 a Viterbo.

Ultimo aggiornamento: 06:28

