Roma, pugni in testa a un'anziana per rapinarla: arrestato

L’ha colpita con un pugno per rubarle la borsa, poi si è dato alla fuga sperando di confondersi tra i passanti. Ma non si è salvato dai carabinieri del Gruppo Ostia che lo hanno braccato e arrestato. È accaduto tutto in pochi minuti venerdì mattina in viale della Vittoria a Ostia, all’altezza di via Desiderato Pietri. Un 53enne, di origine tedesca, si è avvicinato a una donna di 76 anni per strapparle la borsa e, nel tentativo di rapinarla, l’ha colpita con un pugno alla nuca. L’arrivo di alcuni passanti l’ha fatto desistere e fuggire, facendo perdere le proprie tracce. «È stato un incubo», ha detto la donna a chi l’ha soccorsa.Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri del Gruppo Ostia hanno consentito di individuare e denunciare il malfattore. L’uomo, a causa della sua condotta aggressiva anche nei confronti dei militari, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Giovan Battista Grassi” di Ostia e sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Su di lui pende una denuncia per tentata rapina.Tempi di reazione immediati e controlli a tappeto sul territorio fanno parte ormai delle note caratteristiche dei carabinieri del Lido, agli ordini del colonnello Pasqualino Toscani. In poco tempo, gli uomini dell’Arma sono riusciti ad assicurare alla giustizia il responsabile dell’agguato che ora resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le verifiche dei militari proseguono intanto a 360 gradi su tutto il litorale. Durante la notte, a Ostia Antica, i carabinieri hanno arrestato un 29enne con precedenti. Il malfattore, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, è stato bloccato dai militari dopo che si era allontanato dalla propria abitazione, violando le disposizioni dell’Autorità giudiziaria. L’arrestato, in attesa delle disposizioni del magistrato, è stato tradotto presso il tribunale di Roma per l’udienza di convalida.Sempre a Ostia Antica, su disposizione della corte d’appello di Roma, i carabinieri hanno tradotto presso la casa circondariale di Regina Coeli un 33enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Il provvedimento è scaturito a seguito delle numerose violazioni alla citata misura commesse dal malfattore e puntualmente scoperte dai militari.La procura della repubblica di Roma ha, altresì, disposto la carcerazione di un 28enne condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. I militari della stazione carabinieri di Acilia hanno individuato il malfattore e lo hanno tradotto presso il carcere di Rebibbia dove dovrà scontare oltre un anno di reclusione. I controlli dei carabinieri del Gruppo Ostia proseguiranno anche nella giornata di oggi e nei prossimi giorni. Sorvegliati speciali i quartieri a rischio: da Ostia Nuova, all’Idroscalo, passando per San Giorgio ad Acilia.