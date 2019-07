Roma, irruzione nella sede Ama di Trastevere: insulti e minacce ai dipendenti

Tre persone, una travisata da un casco, hanno fatto irruzione nella sede Ama di Roma, e hanno aggredito e insultato degli operatori. La notizia è riportata dalla presidente di Ama Luisa Melara. «Chiediamo a tutti il massimo rispetto per chi lavora ogni giorno in prima linea profondendo il massimo dell'impegno per limitare i disagi di questi giorni», dice Melara.

L'irruzione si è verificata nella sede Ama di Trastevere. «Che in questa situazione alcuni cittadini ritengano di avere diritto di fare irruzione in una sede di lavoro, di insultare e aggredire verbalmente persone che stanno facendo il proprio dovere non è più tollerabile - dice la presidente Melara - Chiediamo a tutti il massimo rispetto per chi lavora ogni giorno in prima linea profondendo il massimo dell'impegno per limitare i disagi derivanti dall'attuale scarsa ricettività' degli impianti di destino dei rifiuti. Esorto al senso civico e alla massima collaborazione, in particolare in un momento come questo difficile per tutti!».

La Presidente di Ama ha chiamato al telefono il tecnico operativo oggi insultata da tre cittadini che hanno fato irruzione in una sede dell'azienda. Mela ha espresso alla donna, allo staff e agli operatori «solidarietà e un ringraziamento particolare, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, per aver gestito con responsabilità, professionalità e attaccamento all'Azienda l'episodio».

Ultimo aggiornamento: 18:55

