Roma, a piedi lungo l’autostrada con un trolley pieno di marijuana: arrestato pusher

Ieri mattina, gli agenti in servizio presso la sezione polizia stradale - sottosezione Roma Est ed in servizio di vigilanza autostradale sulla A24-Tangenziale Est, in prossimità dello svincolo Togliatti hanno notato 4 persone camminare in fila indiana sul margine destro dell’autostrada. Alla vista dei poliziotti, uno dei quattro, un trentenne del Gambia, ha cercato di disfarsi frettolosamente di un trolley - di cui ne ha successivamente rivendicato la proprietà - lanciandolo sul terrapieno posto alle spalle dell’area di servizio «La Rustica Nord». Raccolta dalla pattuglia, la valigia è risultata contenere, involucri preconfezionati, un quantitativo di marijuana pari a circa 1.400 chili, oltre ad un involucro contenente 3 barrette di hashish, pari a 37,43 grammi. Il cittadino del Gambia, che occultava all’interno della propria biancheria intima ulteriori grammi di stupefacente, è stato arrestato.