Martedì 10 Gennaio 2023, 07:25

Ha smesso di lottare, leggere e discutere di politica ma anche della Roma. Ieri si sono svolti i funerali di Alfredo Tocci, storico edicolante di piazza Scotti a Monteverde, memoria storica del quartiere. Un punto di riferimento per la zona che assieme a lui si è battuta affinché il rifacimento della piazza non eliminasse l'edicola. A dare la notizia sui social la figlia Claudia: «Papà è morto per un infarto, ha vissuto per noi ma la sua piazza è stata la sua insegnante». La cerimonia funebre si è svolta presso la chiesa Nostra Signora di Coromoto in via dei Colli Portuensi. Un grande dolore per il quartiere dove Alfredo Tocci con passione ha portato avanti con la sorella l'edicola per una vita nel cuore di Monteverde.