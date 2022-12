Roma, a Settebagni intervento di igiene pubblica per evitare allagamenti

Dopo svariato tempo, ieri nel quartiere di Settebagni è stata effettuata finalmente la pulizia dei tombini. L'operazione è stata svolta da alcuni operatori del Gruppo Recchia, attivo in primis nel settore immobiliare ma adibito anche a faccende di questo tipo. Il depuramento dei chiusini è stato svolto in particolare nella zona antistante l'ipertriscount, che da sempre tende ad allagarsi quando sono in corso forti temporali.

E proprio in quel punto di recente, a causa di un forte acquazzone, l'acqua è fuoriuscita dai tombini, portando non pochi fastidi alla viabilità. Un intervento provvidenziale, in quanto le previsioni sull'area di Roma Nord per i prossimi giorni non sono delle migliori e il rischio di disagi era alto. Adesso, la gente di Settebagni dovrebbe incontrare meno disagi per accedere all'area commerciale anche durante il cattivo tempo, senza incappare in ingenti difficoltà come quelle degli allagamenti.