Roma, rubati tablet nelle scuole del Municipio III. Marchionne: «Doteremo di telecamere tutti gli istituti»

Scuole nel mirino dei ladri. In particolare quelle all’interno del Municipio III, dove da diversi mesi si sono verificati episodi di microcriminalità. Dalla scuola Don Bosco, in piazza Monte Baldo, all’Istituto Comprensivo “Montessori”, in viale Adriatico, alla scuola dell’Infanzia “Monte Massico”, via Giovanni Conti ed al liceo Orazio - sede Isola Bella - dove gli studenti, da ben due anni, non hanno le macchinette del caffè, a causa dei ripetuti furti.

Esquilino, degrado e sporcizia. I residenti: «Quando finiranno incuria e abbandono?»

Le recidive proseguono e sono abbastanza recenti. Ignoti si introducono all’interno delle classi sottraendo tablet ed altri apparecchi elettronici, creando così disagi al personale, alle famiglie e all’Amministrazione stessa. E per arginare il fenomeno e cercare di incastrare i responsabili, da Piazza Sempione stanno provvedendo a rifare gli impianti di video sorveglianza in tutte le scuole del Municipio III.

“Sono in fase di ultimazione - ha detto il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, raggiunto telefonicamente - i lavori all’Istituto Montessori. Già da un anno a questa parte stiamo cercando di dotare tutte le scuole di impianti di antifurto ed antintrusione.” “Abbiamo chiesto alle forze dell’Ordine - ha proseguito Marchionne - massima attenzione, ma sappiamo che è complicato sorvegliare le scuole di tutto il Municipio. La Polizia di Stato farà un lavoro investigativo e spero possa dare i suoi frutti.”