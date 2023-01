Esquilino, degrado e sporcizia. I residenti: «Quando finiranno incuria e abbandono?»

Il degrado e l’incuria e lo stato di “abbandono” dell’Esquilino continuano a far parlare. Non sono passate neanche due settimane dalla chiusura per gravi carenze igienico - sanitarie di un esercizio commerciale per il ritrovamento di 1 tonnellata di alimenti, perlopiù di carne, privi di tracciabilità che i residenti sono nuovamente sul piede di guerra e lo hanno fatto dando voce ai loro post sul profilo del comitato di quartiere Rione XV Esquilino (I municipio, ndr). La prima a parlare è Rita che postando una foto di un giorno fa dei cumuli di spazzatura vicino i cassonetti e della sporcizia dei parcheggi e sui marciapiedi commenta: «A prescindere dal fatto che non avevo mai visto via Conte Verde in queste condizioni… (pulizia prevista x il 25 gennaio ma mai fatta) oggi abbiamo anche tanti sacchi di calcinacci in bella mostra....W l’abbondanza..» conclude.

Roma, aggrediti tre operai Ama da un uomo armato. «Avevano denunciato i furti di gasolio»

«Scrivete a Stefano Marin (assessore del municipio, ndr) qualcosa otterrete» gli fa eco sarcastica Paola. «Oramai ho finito gli insulti. Bestie incivili chi insudicia le strade, più bestie chi per ruolo non controlla, punisce e soprattutto pulisce abbandonando i cittadini ad un degrado indegno» commenta la foto Fabio arrabbiatissimo. Segue un secondo post (con una foto) di una protezione in ferro divelta e abbandonata per terra: @Stefano Marin si può segnalare a qualcuno? Angolo Via Foscolo e la Piazza. «Non si può montare protezioni così alte con pochi cm di ferro, peraltro infissi alla meglio nel marciapiedi mal fatto. Ovvio che basta una spinta a buttarlo giù. La scienza si chiama Fisica, spinta in kg, moltiplicato il braccio. Il braccio è l’altezza» dice Carlo con la schiettezza e l’ironia che contraddistingue i cittadini romani riferendosi alla protezione di ferro caduta. «Tranquilli…stasera passa auto del campo nomadi che recupera il ferro» conclude con ironia Ignazio. Ancora una volta L’Esquilino e il centro storico sono presi d’assedio, dall’incuria e dall’abbandono quando finirà tutto questo?