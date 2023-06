Roma, liste d’attesa per le visite mediche: a Montesacro arriva una "banca" per le famiglie fragili

Liste d'attesa infinite prima di poter essere visitati da un medico o di essere sottoposti ad un esame diagnostico all’interno di struttura pubblica. L’impossibilità (economica) di alcune famiglie nel rivolgersi ad un medico specialista in forma privata, soprattutto quando, in casi di diagnosi incerta, si rivela fondamentale la presenza di un tempestivo intervento per chiarire ogni dubbio e, nell’eventualità, iniziare un piano terapeutico. Il diritto alla salute è fondamentale per tutti. E proprio in questa ottica si è inserito l’accordo stipulato tra la onlus “La Banca delle Visite” e il Municipio III. La firma del protocollo di Intesa per il Progetto solidale sottoscritto da Piazza Sempione e dalla Fondazione è arrivata diversi giorni fa e l’intento è proprio quello di assicurare cure gratuite ai più fragili.

“Siamo molto orgogliosi di aver aperto le porte del sociale a nuove collaborazioni che vanno ancora una volta a supportare le persone bisognose e in difficoltà su un tema fondamentale come la salute.

Con questo protocollo aiutiamo così il circuito solidale delle persone ad effettuare visite ed esami che non può permettersi per i costi privati o perché non può attendere troppo a lungo il Ssn per una prestazione urgente”, hanno dichiarato in una nota congiunta il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e l’Assessora alle Politiche Sociali, Maria Romano. “Un circuito solidale in cui la generosità di aziende, privati e cittadini va a concretizzarsi in donazioni trasformate in prestazioni sanitarie”. La Fondazione “Banca delle Visite” nasce nel Luglio del 2015 come frutto dell’iniziativa Mutua Mia, Health Assistance e Health Italiana con l’obiettivo di raccogliere donazioni per fornire un aiuto e prestazioni mediche a tutti coloro che sono impossibilitati nel sostenere costi privati per esami e visite.