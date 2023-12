Roma, i ladri rubano i regali sotto l'albero la notte di Natale. L'appello social: «C'erano oggetti di valore affettivo»

I ladri entrano in casa nella notte di Natale e portano via i regali lasciati sotto l’albero. È successo a Roma, in zona Mascagni, nel quartiere Africano. La triste vicenda è stata raccontata con un post sul gruppo Facebook “2 Ville e 1 Parco” da una residente, Giorgia, vittima del furto insieme alla sua famiglia.

Il furto nella notte di Natale

Approfittando della casa vuota, come purtroppo accade spesso in questo periodo di festa, i ladri sono entrati nell’appartamento e hanno rubato i regali che la famiglia aveva sistemato sotto l’albero, per scartarli il giorno di Natale.

Non solo: come si legge nel post i ladri “hanno svuotato un cassettino con cose più o meno preziose, tra cui il braccialetto di mio figlio, quello dell'ospedale con la data di nascita”. Un oggetto dal grande valore affettivo, che la mamma spera di poter recuperare.

L’appello social

Il post si conclude con un appello: “Probabilmente avranno svuotato le cose meno interessanti in giro per il quartiere, in caso qualcuno notasse qualcosa”. La speranza di Giorgia è di poter recuperare almeno gli oggetti che i ladri avranno giudicato di scarso valore economico, ma che sono invece preziose per il ricordo che rappresentavano.

Come il braccialetto di suo figlio.

Diversi i commenti sotto il post, tra chi consiglia di controllare nei cassonetti, dove i ladri potrebbero aver gettato gli oggetti rubati di cui non avevano bisogno, e chi si indigna per il terribile furto: “Che miserabili, ma come si fa a rubare i regali sotto l’albero” scrive un utente.