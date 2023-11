Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: a Montesacro arrivano l'Ecobaratto, giochi e laboratori creativi

Una ricorrenza che viene celebrata ogni anno per ricordare una data importante: il 20 novembre 1989, quando dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite venne approvata la Convenzione sui diritti dei dell'Infanzia. Una carta fondamentale per il fanciullo considerato, dunque, un soggetto attivo, protagonista della comunità: ben 54 articoli e diversi prinicipi essenziali: il diritto alla scuola, al gioco, all'educazione, alla vita, allo sviluppo, alla non discriminazione e al rispetto altrui.

E stamani, proprio in occasione della Giornata Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Municipio III - impegnato da sempre a tutelare i diritti di tutti i bambini e a garantirne le migliore condizioni di crescita, ha organizzato due eventi nel cuore di Montesacro. In piazza Sempione, questa mattina, a partire dalle 9 e fino alle 13 è previsto l’Ecobaratto promosso dall’Associazione AttivaMontesacro che prevede uno scambio di oggetti per adulto ( senza l’utilizzo del denaro) e il Punto Salvamamme dove sarà possibile scambiare reciprocamente figurine, giocattoli, vestiario per i bambini da 0 a 12 anni oltre alla donazione di prodotti per l'igiene. Ma non è tutto: sotto i portici sono annunciati giochi e laboratori creativi per grandi e piccini e la preparazione delle decorazioni natalizie organizzati dal Centro per le famiglie Spazio Gioco Ludico e il Centro di Aggregazione Giovanile Muncraft.

Il programma