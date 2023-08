Roma, camper esplode nella notte, scoppia un incendio nel palazzo accanto: forse una vendetta perché il mezzo rubava posto alle auto

Un boato intorno alle 2,40 della notte ha risuonato nel "villaggio Angelini", tra il quartiere Tufello e il Nuovo Salario. Un camper parcheggiato in via Ottorino Gentiloni è esploso e ha innescato un incendio che ha coinvolto il palazzo al civico 40. Le fiamme si sono propagate da una tenda a un'altra dei balconi, fino al quarto piano: qui hanno divorato gli interni dell'appartamento di Angelo Franceschelli, 75 anni, definito dagli altri inquilini un accumulatore seriale. Sia all'interno che all'esterno della sua abitazione c'erano infatti oggetti, cianfrusaglie e rifiuti. "Ha Malagrotta dentro casa, non riusciva nemmeno ad entrare con il suo cane", ha raccontato un vicino.

L'edificio è stato evacuato e fortunatamente non ci sono stati feriti.