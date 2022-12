Maltempo a Roma, a Settebagni strade allagate e viabilità in tilt

Ancora problemi a Settebagni con gli allagamenti dovuti al maltempo. Nuovi e forti disagi si sono verificati nella giornata di sabato, specialmente a Via S.Antonio di Padova, la strada principale del quartiere.

L'acqua ha nuovamente invaso la carreggiata, arrivando quasi al livello delle ruote delle auto, creando problemi di viabilità. L'allagamento è arrivato persino al tratto di strada che da sbocco diretto sulla Salaria, sempre colmo di macchine.

L'intervento di pulizia dei tombini di pochi giorni fa non sembra aver prodotto il risultato sperato e al momento non è chiaro quando saranno eseguite nuove azioni di pulizia. Le lamentele dei cittadini del quartiere si sono fatte sentire, specialmente via social, del resto è da quando è iniziata l'ondata di maltempo che Settebagni non vive un attimo di tregua con il problema degli allagamenti. E le previsioni meteo per i prossimi giorni prevedono ancora pioggia, quindi la possibilità di nuovi disagi è altissima a meno di interventi tempestivi delle autorità competenti.