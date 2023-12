Roma, a Montesacro arriva: “In fabula Salus Christmas Lab 2023”, laboratori creativi e visite guidate dedicati alle favole di Esopo. Ecco gli appuntamenti

Era lo scorso novembre quando, nel cuore di Vigne Nuove, sbarcava il murale realizzato dal noto street Artist Lucamaleonte e dedicato alle favole di Esopo. “La tartaruga e la lepre” ha abbracciato interamente l’ingresso del Servizio di tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva della Asl Roma 1. Un’immagine come simbolo di riscatto sociale e di svantaggio: la tartaruga con il suo movimento apatico e pigro, la lepre, invece, scattante e agile. Ma per poter superare un ostacolo e vincere una sfida, la velocità può anche rivelarsi un “nemico”. Il dipinto è stato il primo delle tre opere che fanno parte del progetto “In Fabula Salus” e che rientra nel programma di rigenerazione urbana del quartiere Vigne Nuove, iniziato nel 2020, “Another World, Arte in città per immaginare il futuro”, curato da Elena Paloscia con l’associazione Eco dell’Arte, in collaborazione con il Tsmree III della Asl Roma 1, il Patrocinio del Municipio III Montesacro e Ater. E, in occasione delle festività natalizie, l’associazione Eco dell’Arte ha organizzato un nuovo appuntamento con laboratori e altre attività dedicate alle favole di Esopo, “In Fabula Salus Christmas Lab 2023”. L’evento prevede una serie di iniziative gratuite e dedicate ai ragazzi del Tsmree e alle loro famiglie con l’obiettivo di offrire momenti di qualità all’interno del quartiere attraverso laboratori di illustrazione, lavorazione del feltro e visite guidate per scoprire i murales di Gola Hundun, Solo e Diamond, accessibili a tutti. Si partirà quest’oggi ( sabato 23 dicembre) e fino a venerdì 29 presso il centro anziani “Sandro Pertini”, in via Dina Galli, 4.

Gli appuntamenti

Le attività saranno svolte da artisti, docenti, storici dell’arte ed esperti di arteterapia.

Tra loro spiccano i nomi di Rossella Canuti, storica dell’arte, graphic, illustrative e designer; Lucamaloente, l’artista romano che ha realizzato le sue prime raffigurazione sui muri della Capitale nel 2001. E ancora: Diana Biscaioli, arteterapetua e specializzata in arti visive plastiche e tessili e Amina Magi con un passato nel campo della linguistica, in particolare sul mondo islamico e la letteratura persiana medioevale. Le protagoniste dei laboratori saranno sempre loro, le immancabili favole di Esopo.

Sabato 23 dicembre: laboratorio di Feltro ad ago, costruzione di personaggi delle favole per grandi e piccini, a cura di Diana Biscaioli. Dalle 16 alle 19 presso il Centro Anziani, via Dina Galli, 4

Martedì 26 dicembre: attività per famiglie, visita guidata al progetto “Another World Arte in città per immaginare il futuro” e al dipinto “La tartaruga e la lepre” di Lucamaleonte, con Elena Paloscia curatrice del progetto. Ore 11, in via Dina Galli, 8

Mercoledì 27 dicembre: laboratorio di Feltro ad ago, dalle 11 alle 13 presso il Centro Anziani, in via Dina Galli, 4

Giovedì 28 dicembre: letture delle favole di Esopo e laboratorio di illustrazione, a cura di Rossella Canuti, dalle 15.30 alle 18, in via Dina Galli, 3

Venerdì 29 dicembre: Teatro Kamishibai e burattini in feltro di Lucia Amato, con le storie ispirate alle favole antiche seguito poi dal laboratorio di creazioni in feltro per bambini, a cura di Diana Biscaioli. Dalle ore 11 alle 13 presso il Centro Anziani in via Dina Galli, 4

Tutti gli eventi sono gratuiti e per poter partecipare è possibile contattare il numero: 3478285211 oppure mandare una email al seguente indirizzo: ecodellarte@gmail.com