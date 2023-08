Boom di furti a Talenti, negozi e bar presi d’assalto dai malviventi. «Ogni due notti una serranda spaccata»

Ladri scatenati a Talenti, nel territorio di Montesacro. Una grande escalation di furti all’interno di bar e negozi tanto da far crescere l’allarme tra i gestori. La tecnica è sempre quasi la medesima - come anche gli orari - : arrivano poco dopo le 4 del mattino, tagliano le serrande, spaccano le vetrine ed entrano arraffando tutto quello che trovano. Per poi lasciare un grande caos e danni ingenti per un valore di oltre 1.000 euro. E’ sufficiente ascoltare le voci spazientite dei tanti negozianti della zona per comprendere la loro rabbia ed esasperazione. «Non ci sentiamo più al sicuro», dice al Messaggero Dumitru, titolare di una lavanderia presa sotto assedio due notti fa. «Non c’è un presidio pubblico», rincara la dose Luca, uno dei titolari della Pizzeria Gusto, in via Maria Barbara Tosatti. Nella notte tra il 2 e il 3 agosto i ladri hanno fatto “visita” all'interno del locale portando via 250 euro.

Il "TOUR" DEI FURTI

Gli assalti da via Adolfo Albertazzi fino a via Maria Barbara Tosatti, ma non sono finiti qui. Nella notte tra il 2 e il 3 agosto, malviventi si sono introdotti nella lavanderia “Lava e Asciuga” in via Albertazzi, 71. Hanno forzato la porta d’ingresso e svuotato la cassa dove c’erano solo 50 euro. All’esterno del negozio non ci sono telecamere. Nei mesi scorsi, a poche centinaia di metri, un negozio di tipografia digitale ha subìto il medesimo furto. Stessa sorte per un bar. Nell’ultimo caso, però, le immagini di video sorveglianza hanno ripreso due uomini a volto scoperto, poi fuggiti via con il bottino. «Abbiamo paura possa succedere di nuovo», afferma angosciato Dumitru. «Qualche mese fa - racconta al Messaggero - avevo parcheggiato a Città Giardino il mio furgone carico di materiale per andare a fare una commissione.

Erano le 11 del mattino, cinque minuti dopo l’ho ritrovato svuotato». Ladri veloci e senza alcun scrupolo, nelle ore diurne e notturne, liberi di scorrazzare tra le strade ( e gli appartamenti) senza che nessuno li fermi. Furti - dunque - anche nelle abitazioni e negli ultimi tempi alle marmitte delle smart. «Abito da tanti anni Talenti, prima si viveva bene. Ora è diventata invivibile», sottolinea Luca, di Pizzeria Gusto. La scorsa notte ignoti hanno fatto irruzione all’interno del locale: hanno sradicato il chiavistello a sfera, tagliato la serranda e spaccato la vetrina. Sono riusciti a penetrare dentro portandosi via il fondo cassa con 250 euro e lasciando tutto sottosopra. «Hanno provato ad entrare sette mesi fa, per ben due volte, ma non ci sono riusciti. Probabilmente non erano gli stessi di ieri notte. Ma - conclude Luca - quello che resta impresso è l’essere stati violati, vedere oggetti distrutti con danni per un valore di 1.000 euro». Ma il “tour” dei furti prosegue ancora nella stessa via perché nel mirino dei ladri sono finiti anche un solarium, una enoteca e un negozio di abbigliamento. «Vogliamo più controlli su strada», spiega Giulia. «Ogni due notti una serranda spaccata. E' necessario che qualcuno intervenga. Altrimenti finiremo ostaggi della delinquenza».