Mercoledì 3 Maggio 2023, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 15:25

Un bus gli buca il pallone, lui decide di inseguire il mezzo Atac della linea 38 per le strade del Tufello e poi sferrare un pugno al conducente. Episodio accaduto il 2 maggio, alle ore 20:00 in via Monte Massico a Roma (zona Ionio). La causa? “Mi ha bucato il pallone. Ci è passato sopra con l’autobus, ha fatto il danno e non si è fermato". Si giustifica così, il 20 enne con i poliziotti quando lo interrogano. Mentre nel frattempo arrivano i soccorsi per medicare i feriti dell’impatto.

I testimoni

Uno dei testimoni racconta: “Dopo che il bus gli ha bucato il pallone che era finito in mezzo alla strada, è salito a bordo della sua Lancia Ypsilon e si è messo ad inseguire la linea 38. Ci taglia la via, subito dopo averci sorpassato a sinistra. E infine con una manovra abbastanza brusca si è fiondato in mezzo alla strada, purtroppo il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto”.

L'aggressione

Il giovane successivamente sfoga tutta la sua rabbia finale, scendendo dall’auto e colpendo con un pugno in pieno volto l’autista. In seguito al sinistro stradale provocato dalla Lancia Ypsilon, sono rimasti contusi 3 passeggeri, i quali hanno fornito le loro testimonianze agli agenti del commissariato Fidene Serpentara. Il giovane ragazzo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e arrestato per lesioni. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

L'accoltellamento del primo maggio

Non è il primo atto di brutalità che avviene sulle linee atac. Proprio il primo maggio intorno, alle 16:30, si è consumato un altro atto di violenza, tra l’altro in pieno centro su via Nazionale. Una lite per motivazioni ignote è degenerata in una rissa, provocando quasi la morte di un 40enne di origini egiziane e senza dimora. Il 40enne è stato trasportato presso il pronto soccorso del policlinico Umberto I, inizialmente in codice rosso, e poi dimesso con 10 giorni di prognosi. L’autore dell’atto è riuscito a mettersi in fuga, al momento è attivamente ricercato dai militari dell'arma anche perché è stato rinvenuto un taglierino pieno di sangue.