Sciopero trasporti 2 maggio a Roma dalle 8,30 alle 12,30: ecco la situazione di metro e bus

Per la giornata di oggi, martedì 2 maggio 2023, il sindacato Faisa Confail ha proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTPl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Il servizio sull'intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Alle ore 12.31 saranno riattivati i servizi eventualmente sospesi

#info #atac - iniziato sciopero di 4 ore (8.30-12.30)

Metro: prosegue servizio sull'intera rete

Termini-Centocelle: attiva con riduzione di corse

Superficie: possibili riduzioni di corse #Roma — infoatac (@InfoAtac) May 2, 2023

Sciopero, la situazione

Secondo quanto riporta infoatac sui profili social la situazione al momento è la seguente: per quel che riguarda la Metro prosegue servizio sull'intera rete, Termini-Centocelle è attiva con riduzione di corse, trasporti in superficie con possibili riduzioni di corse.