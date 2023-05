A Montesacro aperto il primo tratto della Ciclovia delle Valli da Via Nomentana al Ponte delle Valli

La ciclovia delle Valli, che metterà in collegamento via Nomentana con via Salaria nella zona di Roma Montesacro, inizia a prendere forma. Con l’apertura del primo tratto, realizzato dal Ponte Tazio al Ponte delle Valli, il progetto cofinanziato dal III Municipio di Roma, insieme all’Azienda regionale Astral, spunta un importante traguardo che dopo i lavori di questi ultimi mesi ha restituito alla cittadinanza oltre la ciclovia un nuovo marciapiede e la bonifica dell’area.

Frutto della vittoria di un bando regionale, questo progetto ha permesso al III Municipio di accedere a consistenti risorse per un appalto totale di circa 1 milione di euro, a cui il Municipio stesso ha compartecipato con circa 300mila euro.

“Questo era probabilmente il tratto più complesso – ci spiega l’Assessore ai lavori pubblici del III Municipio Matteo Pietrosante –. Superate alcune interferenze siamo riusciti ad aprire il primo tratto di un progetto davvero importante, sia dal punto di vista economico che fattuale, che vedrà il suo completamente non prima del prossimo anno. Insieme alla realizzazione della ciclabile sono previste diverse riqualificazioni degli ambienti circostanti, tra cui la valorizzazione della Riserva Naturale Valle dell'Aniene”.

Oltre la ciclabile esterna è previsto, infatti, un intervento sulla ciclabile interna che costeggia le sponde del fiume per rendere più fruibile la vista e la sua usabilità, attraverso l'installazione anche di panchine: “Prevediamo una chiusura pedonale nelle adiacenze del ponte nomentano -spiega l’Assessore Pietrosante- per impedire la sosta illecita delle auto nella riserva naturale dell’Aniene che è una pratica che avviene tuttora ed è denunciata anche dalla cittadinanza.

Abbiamo provato a chiudere il cancello e a mettere un cartello, ma la forza delle macchine è stata superiore, per questo dobbiamo far un lavoro più strong”.

I lavori esterni che, invece, proseguiranno sul tratto Val d’Ala-Conca d’Oro si integreranno a quelli già avviati tra il Ponte delle Valli e Via Conca d’Oro dove era presente l’ex cantiere per la realizzazione della metro B1: “Una parte di questa area è tornata a essere parco -afferma l’Assessore Pietrosante- mentre un’altra parte è stata resa parcheggio che può ospitare fino a 170 veicoli per favorire l’accesso al parco e alla metropolitana”.

Un doppio intervento che incrocia anche la realizzazione del parcheggio sotterraneo di Conca d’Oro, di cui però si sta occupando il Comune di Roma, e che punterà a ospitare 220 veicoli con una sosta a pagamento e principalmente a uso della metropolitana. Un intervento a cui sembrano mancare solo i collaudi, dopo l’allaccio dei servizi igienici e dell’antincendio.

La serie di cantieri aperti che stanno, dunque, interessando tutta l’area e limitando ad esempio anche l’uso della sosta prolungata, con un po' di pazienza restituiranno alla cittadinanza importanti servizi e bonifiche del territorio.