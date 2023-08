Zoomarine di Pomezia, intrappolate sei persone sulle montagne russe: liberate dai vigili del fuoco. Il parco: «Sensori hanno funzionato»

I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti oggi intorno alle 16:00 per liberare sei persone rimaste intrappolate sulle montagne russe dello Zoo Marine di Pomezia.

Cosa è successo

Con il supporto di un'autoscala i soccorsi sono intervenuti nel parco divertimenti in località Torvaianica dove un gruppo di persone era rimasto bloccato in una delle carrozze di cui era composta la giostra, per un probabile guasto.

Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito e grazie all'intervento dei vigili del fuoco sono stati liberati e riportati a terra con l'utilizzo dell'autoscala.

«L'immediata attivazione dei sensori che garantiscono il corretto funzionamento delle attrazioni ha permesso uno "stop" temporaneo della montagna russa sulla quale erano presenti dei visitatori», spiegano in una nota dal parco divertimenti.

«Alcuni sono stati fatti scendere dal personale, adeguatamente addestrato a questo genere di operazioni e formato rispetto ai protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti, mentre il vagone più in alto, con a bordo sei persone, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che in pochi minuti hanno risolto la situazione», aggiungono.

Perché la carrozza di ferma in alto

I sensori "avvertono" il meccanismo delle montagne russe che c'è un problema. perchè quando un'attrazione si ferma vuol dire che potrebbe esserci un piccolo inconveniente in corso ed è proprio la validità dei sensori, a dimostrare la corretta manutenzione effettuata su ogni coaster, che permette di agire tempestivamente», spiegano ancora quelli di Zoomarine.

«Le nostre attrazioni - afferma il direttore generale Alex Mata - sono oggetto di controlli quotidiani e i blocchi di questo tipo lo confermano. Tutte le attrazioni sono per questo motivo dotate di sensori che garantiscono un corretto funzionamento e in caso di inconveniente, anche minimo, l'attrazione si ferma. Meglio uno "stop" in assoluta sicurezza per un controllo per poi riprendere il percorso. Per Zoomarine la sicurezza dei visitatori è la priorità numero 1! Ringraziamo il nostro personale, i Vigili del Fuoco e la collaborazione degli ospiti del parco».