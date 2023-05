Zoomarine, gli attori di "Mare Fuori" ospiti per la Giornata Mondiale della Risata

Emozioni e folla di visitatori in occasione della Giornata Mondiale della Risata per la Pace, istituita dal medico indiano Madan Kataria, fondatore nel 1995 del movimento internazionale dello Yoga della Risata, celebrata anche nel parco Zoomarine. Una giornata speciale all'insegna del sorriso, soprattutto per i teen - ager che hanno avuto l'opportunità di incontrare due dei protagonisti della serie cult "Mare Fuori" ovvero Carmela e Mimmo.

La ricetta del buonumore, come rimedio naturale per cuore, mente e salute, è iniziata con i professionisti dell’associazione Yoga della Risata e Oltre, capitanati dalla Presidente Laura Toffolo, che hanno sprigionato energia allo stato puro coinvolgendo grandi e piccini in una maratona del sorriso, proprio attraverso questa forma di yoga che sfrutta il concetto di risata autoindotta. Dagli esercizi ridenti e colorati alle divertenti incursioni dei comici del “Che ridere Festival!” con Marco Capretti, I Sesquestrattori, Oscar Biglia, Claudio Sciara, fino all’emozionante ingresso di due dei protagonisti della serie cult della Rai “Mare Fuori”, che hanno letteralmente conquistato i ragazzini ed anche le loro famiglie.

Mare Fuori, gli attori ospiti di Zoomarine

Sul palco dello Stadio dei Pinnipedi, completamente sold out, accolti da un boato di cori Giovanna Sannino, che in tv veste i panni di “Carmela”, e Alessandro Orrei, che dà il volto a “Mimmo”. Look nero per lui e t-shirt bianca con pantaloni rosa per lei. I due acclamatissimi attori sono stati invitati dal conduttore Amato Scarpellino, cantante e capo animatore, a raccontare la loro esperienza sul set del fenomeno televisivo del momento. Un record di ascolti che i giovani idoli dei teen-ager non si aspettavano. Disponibili e felici di trovarsi di fronte ad una platea così calorosa la Sannino e Orrei hanno svelato alcuni piccoli segreti sulla loro preparazione rispetto alle scene drammatiche vissute nella serie, sottolineando l’importanza di avere un controllo emotivo e la padronanza delle emozioni. Sul set “Carmela” porta sempre una lettera del papà che è un po' il suo bottone per partire ad ogni ciak, mentre “Mimmo” parlando del suo personaggio e del rapporto con la mamma vissuto nella finzione ha precisato quanto questa figura sia determinante nella vita di ognuno e per questo invitato i figli presenti a rispettarla ed amarla sempre. Tra applausi e gridolini centinaia poi le foto scattate per un meet & greet ricco di gioia e di tutti quei sorrisi che fanno bene al cuore.