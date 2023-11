Voucher sportivo a Roma: ecco come poterlo richiedere

Partirà il prossimo 10 novembre la possibilità di richiedere il voucher sportivo messo a disposizione dal Campidoglio. Si tratta di un bonus (dall'importo massimo di 500 euro a persona) destinato ai ragazzi tra i 5 e i 16 anni con un reddito Isee fino a 40 mila euro e ai disabili (senza vincolo d'età).

Dove poter fare richiesta

La richiesta sarà possibile dalla Piattaforma telematica che il Comune di Roma renderà disponibile con un link sul proprio sito internet (www.comune.roma.it) e che sarà attiva dal 10 novembre al 30 novembre.

Ad oggi, quasi 250 impianti della città si sono accreditati e 19 mila posti sono stati messi a disposizione di bimbi e ragazzi romani e per i disabili. Occasioni, dunque, per praticare uno sport o, anche, per socializzare.

Ecco chi aderisce



«Sono circa 250 le associazioni, gli impianti e le palestre che hanno aderito alla proposta di accreditamento destinata a chi avrà diritto ai voucher sportivi introdotti dalla nostra amministrazione - ha spiegato l’assessore allo Sport del Campidoglio, Alessandro Onorato - Grazie allo stanziamento di 2,1 milioni di euro assegneremo voucher fino a 500 euro ai giovani di età compresa fra i 5 e i 16 anni e a chi ha disabilità senza limiti di età e di reddito». «Le strutture sportive che si sono accreditate sul portale di Roma Capitale hanno messo a disposizione oltre 16mila posti per ragazze e ragazzi e 3.000 per chi ha disabilità, garantendo una grande scelta su dove utilizzare i voucher», prosegue Onorato. La procedura è stata interamente digitale e le realtà che hanno voluto aderire all’iniziativa del Campidoglio hanno compilato un modulo direttamente nella piattaforma dedicata.



In cima alla lista dei municipi con più strutture sportive che hanno deciso di aderire ci sono il Municipio VII con 39 strutture sportive, il IX con 32, il V con 23, il X con 17 e il XV con 16. Una presenza che, comunque, ha toccato un po’ tutti i quartieri, anche quelli più periferici e dove si sente più forte la necessità di fare pratica sportiva come elemento per socializzare tra giovani.