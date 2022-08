Martedì 2 Agosto 2022, 17:49

Fare le vacanze nel Lazio fa guadagnare un bonus. Si chiama «Più notti, più sogni. + Experience», l’iniziativa dell’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per il rilancio turistico del 2022 valida fino al 30 novembre. Tutti i turisti italiani e stranieri, nonché residenti della nostra Regione, ha annunciato la Regione, avranno la possibilità di prenotare le proprie vacanze nel Lazio ricevendo fino a due notti di soggiorno in omaggio e significativi sconti su attività e servizi turistici.

COME FUNZIONA

Con la misura la Regione regala un pernottamento in più, se ne vengono prenotati e utilizzati due o tre nella stessa struttura ricettiva, e regala due notti di soggiorno in più, se ne vengono prenotate e utilizzate cinque. Inoltre, viene offerta la possibilità di vivere un’esperienza di viaggio a 360 gradi, unica e personalizzata, attraverso le experience, attività e servizi turistici, i cui costi sono finanziati in modo rilevante dalla nostra Regione generando uno sconto significativo ai viaggiatori.

L’OBIETTIVO

«Più notti, più sogni. + Experience» fa parte di un pacchetto strategico di azioni che abbiamo messo in campo per aggredire il post-pandemia, e dare ancora maggiore impulso alla ripresa economia della nostra Regione, ampliando in positivo il trend di crescita di questo periodo», ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Nello stesso pacchetto c’è «Nel Lazio con Amore» per rilanciare la filiera del wedding e promuovere i piccoli siti culturali, il patrimonio culturale, religioso e rurale della nostra regione. Ed è rientrata anche la partecipazione all’Expo 2020 di Dubai per creare un ponte tra il Lazio e i paesi del Golfo e raccontare le attrattività del Lazio per il turismo di lusso, la presenza alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano per rafforzare l’immagine della destinazione Lazio. «Tutte grandi opportunità», ha spiegato il presidente, «per mettere a sistema le bellezze della nostra regione, da Roma al piccolo borgo, dal mare alle aree interne e montane, in modo che tutti insieme si possa contribuire alla crescita economia, e al consolidamento del tessuto sociale e culturale della nostra Regione».

A CHI SPETTA

Il bonus vacanze Lazio 2022 spetta a tutti i turisti italiani e stranieri, nonché residenti nel territorio regionale, che sceglieranno di visitare la Regione Lazio. Non vi sono distinzioni o limiti di ISEE o di età.

COSA SPETTA

Grazie al voucher vacanze Lazio 2022 i destinatarie possono fruire di soggiorni gratuiti in omaggio per “allungare” la vacanza già pagata, ma non solo. In particolare, i buoni messi a disposizione si possono suddividere in due macro aree: più notti più sogni – misura 1A: che regala notti aggiuntive ai turisti che soggiornano almeno due notti in una struttura aderente all’iniziativa; Lazio Experience – misura 1B: che eroga sconti a chi acquista da tour operator o agenzie di viaggio aderenti all’iniziativa, pacchetti, servizi o attività turistiche. ecco i dettagli.

1) PIÙ NOTTI, PIÙ SOGNI

La misura “Più notti, più sogni” del bonus vacanze Lazio mira a stimolare l’aumento degli arrivi e della permanenza dei turisti nelle strutture ricettive regionali attraverso il finanziamento da parte della Regione di una o più notti aggiuntive. Ecco le proposte disponibili:

2+1: la proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio, dopo almeno 2 notti consecutive prenotate ed utilizzate;

3+1: la proposta prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione Lazio, dopo almeno 3 notti consecutive prenotate ed utilizzate;

5+2: la proposta prevede 2 notti aggiuntive finanziate dalla Regione Lazio, dopo almeno 5 notti consecutive prenotate ed utilizzate.

IL VOUCHER

Le notti aggiuntive saranno a carico della Regione Lazio. Al turista, al momento della prenotazione o al momento di pagare il conto (a seconda delle modalità scelte dalla struttura per il saldo) fruirà del del bonus per le notti aggiuntive i automatico. La struttura, infatti, si farà accreditare la sola differenza non coperta dal bonus, mentre per le notti omaggio l’albergo si rivarrà sulla Regione. Sarà infatti la Regione Lazio a liquidare la somma pari al valore della stanza prenotata ed utilizzata, desunto dalla fattura rilasciata e dalla quietanzata a favore del turista.

A QUANTO AMMONTA PIÙ NOTTI, PIÙ SOGNI

Il valore del bonus per e notti aggiuntive piò arrivare ad un massimo di 900 euro e viene erogato non oltre il limite stabilito per tipologia di struttura. Ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, per i pacchetti 2+1 e 3+1, il valore è di: 450 euro per un albergo 5 stelle; 300 euro per l’albergo 4 stelle; 250 euro per un albergo a 3 stelle; 150 euro per alberghi a una o 2 stelle o strutture extra alberghiere. Nel caso della proposta 5+2, il valore del bonus è di: 900 euro per un albergo 5 stelle; 600 euro per l’albergo 4 stelle; 500 euro per un albergo a 3 stelle; 300 euro per alberghi a una o 2 stelle o strutture extra alberghiere.

2) LAZIO EXPERIENCE Il bonus vacanze Lazio 2022 non si ferma solo alle notti omaggio. L’iniziativa include anche sconti per i turisti sui pacchetti offerti da Agenzie di viaggio o Tour Operator acquistabili direttamente da parte del turista oppure da Agenzie di viaggio e Tour Operator intermediari, anche esteri, che vedano comunque i turisti come destinatari ultimi della sottomisura. I pacchetti oggetto di finanziamento erogati da parte di Agenzia viaggi e Tour Operator possono essere composti dalle seguenti voci: spese ordinarie: costi per viaggi e trasporti, costi delle strutture ricettive (esclusivamente per le strutture non aderenti alla sottomisura “più notti, più sogni”), ristorazione. I viaggi e i trasporti possono essere utilizzati anche per l’arrivo dei turisti nel territorio della regione Lazio dall’esterno dei confini regionali; spese per esperienze legate a turismo culturale identitario, eventi culturali ed artistici, turismo outdoor, salute, enogastronomia, turismo rurale e benessere (a titolo meramente esemplificativo, terme, wellness), sport all’aria aperta e amatoriale, grandi eventi ed eventi sportivi. Tutte le esperienze citate, compresi i costi per le strutture recettive contenute nei pacchetti, devono essere spesi all’interno del territorio della regione Lazio.

A QUANTO AMMONTA LAZIO EXPERIENCE

L’intero pacchetto oggetto di sconto ha un limite economico che rientrerà all’interno di diverse soglie, a cui abbinare una percentuale di finanziamento della Regione Lazio. Per fare qualche esempio: - per la soglia da 1 a 3.000 euro, prevista una quota a carico della Regione Lazio sino al 30% dell’imponibile della fattura; - nel caso di una soglia da 3.001 a 5.000 euro, prevista una quota a carico della Regione Lazio sino al 25% dell’imponibile della fattura; - in caso di superamento della soglia di 5.000 euro la quota a carico della Regione Lazio è prevista solo a valere su 5.000 euro, rimanendo esclusa la parte eccedente.

DOMANDA BONUS VACANZE LAZIO

Per richiedere il bonus vacanze Lazio è necessario contattare le strutture ricettive e gli operatori elencati sul sito Visit Lazio, per prenotare i soggiorni o per fruire degli sconti della versione Lazio Experiece. Dal momento in cui non vi è nessuna piattaforma dove poter prenotare, il bonus verrà riconosciuto in automatico dal soggetto aderente al momento del pagamento o da quando il turista prenoterà l’alloggio o l’esperienza in una delle strutture aderenti all’iniziativa. Tali strutture o agenzie vi indicheranno la procedura da seguire, passo dopo passo.

SCADENZA

I pacchetti potranno essere acquistati e spesi fino al 30 novembre 2022. La scadenza potrebbe essere prorogata e, in tal caso, vi aggiorneremo.

LE STRUTTURE

Sono complessivamente oltre 300 le strutture ricettive, tour operator e agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa, con una distribuzione capillare su tutto il territorio regionale. Per prenotare è necessario contattare le strutture ricettive e gli operatori elencati sul sito Visit Lazio.