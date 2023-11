Domenica 5 Novembre 2023, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 09:12

È stato il forte odore di cannabis che proveniva dalla villa ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine e a permettere di scoprire la piantagione - di 450 piante di marijuana in fiore e 250 bulbi - che veniva coltivata in una villa di Sacrofano, a nord di Roma. A finire in manette, la scorsa settimana, due trentenni di origini albanesi. L'arresto, che è stato poi convalidato dal gip di Tivoli, è stato effettuato dalle Fiamme gialle del 3° Nucleo operativo metropolitano di Roma. I due si trovano ora in carcere in attesa del processo, con l'accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Ma la quantità di piante rinvenute e l'attrezzatura ritrovata in casa per la coltivazione fanno pensare che dietro i due arrestati ci sia un'organizzazione ben più ampia.

L'INTERVENTO

Durante un pattugliamento della zona, i finanzieri si erano accorti del forte odore che proveniva dalla villa. Dopo due giorni di appostamenti, appena i 30enni sono usciti dall'abitazione con l'auto li hanno fermati. Anche nel veicolo c'era un chiaro odore di cannabis, così è scattata la perquisizione all'interno della casa. Ma i militari della guardia di finanza mai si sarebbero aspettati di trovare una così vasta coltivazione, con un laboratorio attrezzato in maniera tanto precisa. Nella sala hobby della villa sono state trovate 450 piante di marijuana in fiore e 250 bulbi pronti per la messa in vaso. Non solo, era stato allestito un vero e proprio laboratorio per la coltivazione della cannabis, attrezzato con sofisticati impianti di areazione, irrigazione e illuminazione, strumentazione varia (trasformatori, lampade, ventilatori, filtri d'aria e aspiratori) utile a riprodurre artificialmente le condizioni ambientali ideali per la crescita delle piante, oltre a fertilizzanti e prodotti chimici. L'odore, che già si sentiva dall'esterno, all'interno era quasi insopportabile, tanto da rendere difficili ai finanzieri le operazioni di sequestro della sostanza. Arrestati in flagranza di reato, la Procura della Repubblica di Tivoli ha chiesto per i due trentenni la convalida dell'arresto e la custodia in carcere, accolte poi dal gip. Andranno quindi entrambi a processo con l'accusa di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

LE IPOTESI

Una coltivazione tanto vasta e così ben organizzata che fa sorgere negli inquirenti il dubbio che dietro i due giovani possa esserci qualcun altro ben più esperto. Magari qualcuno - si ipotizza - che tenta di sfruttare le zone limitrofe di Roma per poi potere vendere la sostanza a una grande fetta di mercato. Infatti, da una stima della quantità di piante di marijuana rinvenute, è emerso che produrrebbero più di 100 chili di sostanza stupefacente ogni mese e mezzo. Inoltre, il quantitativo di THC contenuto nelle piante arriva fino al 25-27%. Una percentuale altissima, che permette un consumo minimo con un «effetto da sballo» molto importante.Altro campanello d'allarme - che fa pensare ci sia dietro ai due un'organizzazione ben più grande - è stato l'impianto di areazione di cui era dotata la sala hobby della villa, con tubi di grandi dimensioni, come quelli presenti nelle aziende. Un impianto, dicono le fiamme gialle, da oltre 50mila euro.