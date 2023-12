Covid, nel Lazio 43mila positivi: dalla farmacia agli ospedali, ecco come vaccinarsi

Poco meno di 85mila vaccini per il Covid 19 e più di un milione e 20mila per l'influenza stagionale: questi i dati ufficiali della Regione Lazio, aggiornati alla mattina di oggi, sull'andamento delle vaccinazioni nella Regione. Nello specifico, sul fronte Covid sono stati 45mila i vaccinati dal medico o dal pediatra di famiglia, più di 10mila e 100 chi ha scelto la farmacia e poco meno di 30mila coloro i quali hanno optato per le strutture sanitarie, come gli ospedali, Istituti di ricerca e cura o le residenze sanitarie assistite.

Per quel che riguarda, invece, l'influenza stagionale, poco meno di 900mila persone hanno scelto il medico di famiglia per vaccinarsi, 50mila i bambini vaccinati dal pediatra di famiglia, 42mila nelle strutture ospedaliere e sanitarie e, 32mila sono andati in farmacia.

«Grande soddisfazione per l'avvio delle Vaccinazioni Covid nelle farmacie: ancora una volta i cittadini hanno scelto la farmacia sotto casa per proteggersi dal Covid, significato che la farmacia è oramai riconosciuta dal cittadino come esercizio sanitario di prossimità in grado di erogare importanti servizi fruibili comodamente sotto casa. Nei prossimi giorni saranno garantite un maggior numero di dosi così da soddisfare l'aumentata richiesta», lo afferma Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma.

Covid: i numeri dei casi nel Lazio

Stando ai dati diffusi dal ministero della Salute e riferiti alla settimana scorsa, nel Lazio in totale ci sono 43mila casi positivi totali.

Di questi, 1.217 sono i nuovi positivi con un calo di 469 casi rispetto alla settimana precedente. Dei 43mila positivi, quasi 42mila e 500 sono in isolamento domiciliare. Le ospedalizzazioni totali sono 579: 558 con sintomi e 21 i ricoverati in terapia intensiva. Numeri lontanissimi dall'emergenza degli anni scorsi.

Covid: come vaccinarsi

Per il vaccino i cittadini possono rivolgersi sia ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta, ai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, ai Policlinici, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle farmacie aderenti alla campagna. La prenotazione può essere effettuata al numero di telefono 06.164.161.841 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13), e al numero verde 800.118.800, a cura di Ares 118, per la vaccinazione domiciliare a tutela delle persone non autosufficienti.

«La vaccinazione — specifica la Regione Lazio — non è obbligatoria, ma raccomandata, soprattutto per gli anziani, i fragili e gli operatori sanitari».