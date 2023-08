Domenica 13 Agosto 2023, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 20:48

«Si invitano i residenti a lasciare l'edificio». È il falso volantino (con l’intestazione del Ministero dell’Interno) che sta mettendo in allarme chi abita a Roma. Perché si tratta della truffa di ferragosto. Nel documento si ordina ai residenti di lasciare le abitazioni per permettere lo svolgimento di controlli da parte delle autorità. Ma non è vero nulla

Truffa di ferragosto a Roma, come funziona

Il testo è stato trovato affisso all'ingresso di diversi palazzi a Roma: da Corviale al Pigneto, ma anche a Don Bosco. Si legge che "gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel loro domicilio di residenza". Altrimenti? "Ammenda fino a 206 euro". Per chi lo dovesse trovare, è opportuno contattare il 112, il numero per le emergenze.

L'allarme ladri

Evidente l'obiettivo di chi ha posto questi volantini "fake". Ovvero introdursi all'interno delle abitazioni vuote per poi svaligiarle. "Si ribadisce la totale falsità del volantino invitando chiunque lo dovesse trovare affisso di comporre il numero per le emergenze - ha concluso la questura in una nota - La polizia di Stato è sempre impegnata al contrasto del fenomeno delle truffe".