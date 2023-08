Ricette false per acquistare farmaco stupefacente: due arresti

Ricetta false per acquistare un farmaco con effetti stupefacenti. Nelle prime ore di oro i carabinieri del Nas di Pescara, con il supporto dei militari della Compagnia di Giulianova, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di una coppia residente a Silvi, provincia di Teramo, ritenuta responsabile di falso, ricettazione e truffa aggravata. I due, una donna di 38 anni e il compagno di 37, entrambi originari della provincia di Teramo, sono stati rispettivamente destinatari degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere.



Secondo quanto accertato dagli investigatori del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Pescara, tra maggio del 2022 e giugno 2023, i due indagati avrebbero alterato e illecitamente compilato numerose ricette rosse del Sistema sanitario nazionale, aggiungendovi la prescrizione di un farmaco ad azione stupefacente, normalmente utilizzato sotto lo stretto controllo medico nell'ambito della terapia del dolore. Nel complesso sono state più di 50 le confezioni del medicinale illecitamente prescritte e ottenute dalla coppia spedendo le ricette presso ignare farmacie delle province di Teramo e Pescara: quasi 1.500 le compresse che hanno arrecato un danno al Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo per un ammontare di circa 2.800 euro.