La truffa dei contratti su luce e gas: 13 vittime raggirate, così finti operatori si presentavano porta a porta

Con la scusa di attivare nuovi contratti per la fornitura di energia si presentavano a casa delle vittime, le convincevano a cambiare gestore e carpivano da queste le informazioni che sarebbero servite a confezionare la truffa "perfetta". Ovvero quella di riuscire a ottenere carte di credito riconducibili ai loro conti bancari. Con le stesse carte poi andavano a cena in ristoranti stellati o facevano shopping in boutique di alta moda ma sono stati fermati.

I carabinieri della stazione Porta Portese hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Roma a carico di tre persone accusate, a vario titolo, di truffa, sostituzione di persona, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ricettazione e favoreggiamento reale.

Cosa è successo

L'attività investigativa è partita da una denuncia, sporta da un commerciante di zona nell'agosto del 2021 che si era accorto di un ingente ammanco sul proprio conto corrente per un valore di 3 mila euro. Denaro speso a suo nome senza che però quest'ultimo ne avesse memoria.

Tra i mesi di giugno ed agosto di due anni fa, gli odierni indagati, che lavoravano porta a porta come procacciatori di contratti per le aziende di energia, hanno utilizzato i documenti che la vittima aveva fornito al momento della sottoscrizione di un contratto per il cambio del gestore di energia elettrica; sostituendosi all’uomo richiedevano a suo nome una carta di credito associandola al suo conto corrente e sul quale venivano poi addebitate diverse spese per l’acquisito di elettrodomestici di lusso, il pagamento di cene ed aperitivi presso locali della “movida” romana, nonché per acquisti con consegne a domicilio.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura, sulla base delle risultanze emerse dall’attività tecnica ed all’esito di una mirata perquisizione, che hanno consentito ai carabinieri di recuperare parte dei beni acquistati in frode, sequestrare ed eseguire l’analisi forense degli apparati cellulari in uso agli indagati sono stati ricostruiti ulteriori episodi di sostituzione di persona, truffa, utilizzo fraudolento di carte di credito e furti in abitazione ai danni di altrettante 13 vittime, perlopiù anziani, raggirati con il medesimo “modus operandi”.