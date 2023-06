Subiaco, scorribanda dei cinghiali in pieno centro

A Subiaco, cittadina della Valle dell’Aniene a nord est di Roma, i cinghiali sono arrivati nel centro urbano. Incursione di un branco nella circonvallazione cittadina. Filmati e fotografati in via Giacomo Matteotti a due passi dalla sede di un istituto di credito e non distanti dal comando della polizia locale e dal Palazzo Comunale. Gli ungulati hanno scorazzato in piena curva saltando anche sul muretto che delimita un’area parking, in piena mattinata, bloccando di fatto il traffico di una strada super transitata che porta a piazza Sant’ Andrea, la piazza principale della cittadina, dove c’è il Comune e la cattedrale. Una incursione a solo pochi giorni di quella avvenuta nel parcheggio sterrato dell’ex cartiera sempre in centro, quando i cinghiali hanno fatto vivere attimi di terrore ad una mamma con un bambino di tre anni.

Ora sono tornati e in pieno centro, in una circonvallazione a senso unico sempre molto frequentata, sia dagli automobilisti che sono obbligati a transitarci per muoversi dentro la cittadina ma anche dai pedoni che la utilizzano per raggiungere uffici e negozi. Ad immortalarli, mentre scorazzavano, gli automobilisti di passaggio e poi le riprese e le foto scambiate sulla messaggistica wats app e diventate virali , con commenti sarcastici ma anche preoccupati per il pericolo che possono correre sia le auto di passaggio che i pedoni. Ma questa incursione in via Petrarca si è ripetuta anche il giorno dopo e a testimoniarlo un automobilista: “Sempre lo stesso orario intorno alle ore 9 – racconta Angelo, un pensionato di 70 anni – ne ho visti due in piena curva e mi sono fermato per evitare di andargli contro, dopo qualche minuto sono andati via e sono entrati nella boscaglia vicina”.

A favorire il loro passaggio è sicuramente l’’habitat in prossimità della curva dove c’è una folta vegetazione che arriva fino al centro storico e in via Salvo D’Acquisto dove anche li gli ungulati sono di casa con incursioni continue, filmate e fotografate dai residenti.

L’arrivo dei cinghiali in circonvallazione segue di pochi giorni i momenti di paura vissuti dalla signora Manuela con il suo bimbo di tre anni nel parcheggio sterrato dell’ex cartiera a due passi da piazza del Campo, in pieno centro, solitamente affollata di famiglie e bambini. La signora aveva avuto un incontro ravvicinato con gli ungulati che la puntavano minacciosi a soli tre metri di distanza. Inutili le grida di aiuto, solo dopo aver raccolto un po’ di coraggio e aver tirato un sasso i cinghiali sono andati via. La signora ha lanciato anche un Sos alle autorità per evitare che accada altre volte e di prendere provvedimenti. Ma gli ungulati sono tornati e ormai assediano anche il centro urbano.

Qualche mese fa sono stati filmati mentre in fila indiana percorrevano Corso Cesare Battisti, non lontani dalla porta del Parco Regionale dei Monti Simbruini e gran parte del territorio di Subiaco ricade nell’area protetta. Ma sono stati anche ripresi in piazza Santa Maria della Valle, mentre in via Giovanni XXIII si è rischiato l’impatto con una automobile. Sono arrivati, pure, all’ingresso dell’ospedale Angelucci e alla scuola Quaregnhi - Volta. La Regione Lazio qualche mese fa ha chiesto al Parco dei Simbruini di intervenire e di catturare trecento cinghiali nel prossimo triennio a seguito della presenza in Italia e nel Lazio della peste suina africana nella specie cinghiali. Ad Arsoli vicino Subiaco invece il sindaco ha chiesto aiuto ai cacciatori del posto e a quelli dell’ambito territoriale di caccia (Atc ) dell’area metropolitana, spiegando che i cacciatori dell’Atc, definiti selettori, sono autorizzati all'abbattimento anche se non è periodo di caccia