Stadio della Roma, a Nomisma la gestione del dibattito pubblico: ecco come intervenire

È stata formalizzata l'assegnazione del servizio di progettazione e gestione del dibattito pubblico sullo Stadio della As Roma: il dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica la ha affidata a Nomisma Spa. È quanto rende noto l'assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale.

Lo Stadio della Roma, la cui realizzazione è prevista nell'area di Pietralata, è stato dichiarato di pubblico interesse lo scorso maggio.

Nomisma coordinerà un team di 16 persone (7 uomini e 9 donne) che collaboreranno alla creazione del progetto di partecipazione collettiva e alla gestione del processo di dibattito pubblico, strumento di consultazione regolato dal Codice dei Contratti. Gli incontri di partecipazione cittadina, che avranno inizio nella prima settimana di settembre, consisteranno in un processo di informazione e confronto pubblico. I temi, le questioni e le eventuali criticità che emergeranno potranno fornire utili spunti sia per indirizzare la progettazione definitiva, sia per orientare la valutazione degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi per la decisione definitiva sulla proposta della As Roma.

Sarà possibile fornire il proprio contributo al dibattito sia attraverso un portale web, sia in occasione di una serie di incontri pubblici fruibili in presenza e in modalità online. Il processo partecipativo si concluderà con la pubblicazione di una relazione conclusiva, che conterrà una trasparente sintesi dei punti di vista emersi. Le osservazioni emerse saranno raccolte e pubblicate e, successivamente, esaminate in sede di Conferenza di Servizi decisoria.