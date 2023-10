Mercoledì 18 Ottobre 2023, 06:43 - Ultimo aggiornamento: 06:44

Un taglio drastico (fino a quasi la metà) delle ore di lavoro degli Oepac (operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione), ossia le persone che assistono e supportano nelle attività scolastiche gli allievi con disabilità nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie di Roma. I fondi stanziati dal Campidoglio per questo servizio nel 2023, pur considerevoli (89 milioni di euro), sono quasi finiti: e così i Municipi sono costretti a ridurre il servizio. Il primo ad annunciare il taglio è il XIV (Monte Mario), che da lunedì 23 assicurerà il 40 per cento di ore in meno: per esempio, chi fino a oggi ha diritto a 20 ore di assistenza, ne avrà solo 12. Chi ne ha tra 16 e 19 scenderà a 10. Chi ne ha 15, passerà a 9.

LA CIRCOLARE

A fare scattare l'allarme è stata una nota inviata a fine settembre dal direttore del Municipio Maurizio Salvi e dalla dirigente Patrizia Assuntore, della Direzione socio-educativa. Nella circolare si annunciava la necessità di ridurre il servizio, da lunedì prossimo, per un totale di 2.775 ore, ai 495 alunni che hanno bisogno di assistenza in classe, nelle scuole dell'ex circoscrizione di Monte Mario. «Nel caso in cui non vi siano ulteriori assegnazioni di fondi sul Bilancio 2024-2026 - si legge nel documento - «si procederà d'ufficio» alla «rimodulazione delle ore». Una situazione che, a quanto si apprende, potrebbe a breve riguardare altri distretti della Capitale: dal centro storico alla Garbatella, all'Aurelio. «Ora più che mai l'amministrazione ha il dovere di stanziare le risorse necessarie a porre rimedio a una questione così delicata su cui non sono più ammessi ritardi, disattenzioni e superficialità», attacca l'ex sindaca Virginia Raggi.

LA CORSA

L'amministrazione comunale, dal canto suo, sta tentando di metterci una pezza in extremis, evitando il taglio del supporto ai disabili tra i banchi. Durante una manifestazione a sostegno di questa vertenza, organizzata ieri davanti al padiglione 29 dell'ex ospedale Santa Maria della Pietà, alla consulta Disabilità del Municipio XIV è arrivata una comunicazione - firmata dal minisindaco Marco Della Porta, dall'assessora alla scuola Claudia Salerno e dai consiglieri dem Ileana Argentin e Andrea Montanari (presidente della commissione municipale scuola) - secondo cui dal Campidoglio sarebbero arrivate rassicurazioni sull'assegnazione dei fondi alla prosecuzione del servizio, già da domani. Nel frattempo, l'assemblea della consulta municipale è stata convocata per giovedì 26, alle 15,30, proprio per un «aggiornamento sulla situazione fondi» per gli Oepac. Anche perché il problema, anche se si dovesse risolvere per i mesi finali del 2023, si potrebbe riproporre allo stesso modo a partire da gennaio: di recente, peraltro, il numero di alunni che necessitano di supporto è in continuo aumento, e l'organizzazione scolastica fatica ad aggiornare i propri livelli di assistenza. Negli ultimi 18 mesi, per esempio, il Municipio XIV ha ampliato il servizio di circa il 35 per cento rispetto agli anni precedenti, da 350 a 495 allievi aiutati dagli operatori Oepac, con tutte le conseguenze del caso sui fondi da mettere a disposizione.