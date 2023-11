Sciopero dei trasporti a Roma 27 novembre: orari, corse a rischio e fasce di garanzia

Nuovo - ennesimo - sciopero dei trasporti a Roma. Il quinto in poco più di due mesi. Sarà lunedì 27 novembre e anche questa volta è stato indetto a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali di base Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, A.D.L. Cobas, Al Cobas SGC, SGB, Or.S.A. Tpl e USB Lavoro Privato.

CORSE NON GARANTITE

Una protesta di 24 ore che avrà ripercussioni sul servizio locale.

Mobilità di nuovo a rischio dunque per cittadini e turisti. Già nella notte tra il 26 e il 27 novembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne. E per quanto riguarda l' orario diurno, Atac e Cotral hanno già fatto sapere che lunedì non saranno assicurate le corse dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Lo sciopero riguarda infatti l'intera rete Atac e anche tutta la rete RomaTpl nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti. Durante la mobilitazione, poi, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, come anche quello delle biglietterie. Nessuna interruzione,invece, per il servizio delle biglietterie on-line come anche per i parcheggi di interscambio che resteranno aperti.

LE MOTIVAZIONI

I sindacati, si legge nel comunicato da loro diffuso, scioperano per "aumenti salariali dignitosi, per migliori condizioni di lavoro, per la tutela di salute e sicurezza, contro le privatizzazioni" e anche " contro l'attacco al diritto di sciopero". Chiaro il riferimento alle recenti polemiche che ci sono state tra il ministro dei Trasporti Salvini e i sindacati in occasione dell'ultima mobilitazione, quella di venerdì 17 novembre, dopo la decisione del ministro di ridurre lo sciopero a quattro ore, tra le 9 e le 13. Nonostante la riduzione dell'orario della mobilitazione i disagi non sono mancanti. Disagi che si sono aggiunti a quelli causati dai precedenti scioperi. Tutti ravvicinati: 18 settembre, 9 ottobre, 20 ottobre e poi appunto 17 novembre.