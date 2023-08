Sabato 5 Agosto 2023, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 15:59

I video sui social non si contano più. Il ciclone Circe che nelle ultime ore ha portato fresco ma soprattutto pioggia sul nostro Paese, ha creato anche un effetto che ai romani non è sfuggito: una schiuma bianca che ha invaso le strade di Roma nelle giornate di venerdì e sabato. Le immagini sono diventate virali in poche ore: un uomo che cerca di rimuoverla liberando un tombino, gli automobilisti che la inquadrano increduli dalle proprie vetture. E chi semplicemente la fotografa camminando sui marciapiedi. Le ricerche si sono subito impennate: «Schiuma-bianca-pioggia-strada» è stata una delle ricerche più cliccate nella Capitale. La verità è che non si tratta, ovviamente, di un fenomeno mai visto prima. Né tantomeno di una conseguenza dei gas di scarico delle auto.

La schiuma bianca sulle strade di Roma

La motivazione è presto spiegata: l'acqua piovana ingloba tutta una serie di sostanze organiche, come foglie e residui alimentari, oltre che sporcizia (e quindi spazzatura) che si trovano sull'asfalto al momento dei temporali. La combinazione di questi resti sulle strade e della pioggia, crea quella schiuma bianca che ha invaso la città. «Tutta Roma piena di questa schiuma bianca. Cosa sarà?», chiede Roberto in un video cliccatissimo su Facebook. Le segnalazioni arrivano da diversi quartieri: «Io in 36 anni non ho mai visto le strade, dopo la pioggia, ricoperte da schiuma bianca come oggi pomeriggio in zona nord-ovest. Dei tappeti bianchi, avete spiegazioni in merito?», chiede Gianluca in un gruppo specializzato. Le foto arrivano anche dai quartieri a Sud di Roma, come Eur e Montagnola.

La spiegazione

L'effetto della schiuma è provocato dall'interazione tra l'acqua e il materiale organico che resta sull'asfalto. E quindi rifiuti, foglie, polline. La pioggia, specialmente quando è forte, crea un mix di acqua, aria e rifiuti, che poi creano la schiuma. La soluzione, quindi, sarebbe la solita: ripulire meglio le strade.